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Шоу-бизнес
Страдающая от подагры Поргина боится отправиться за Началовой

Страдающая от подагры Поргина боится отправиться за Началовой

Несмотря на подагру, Людмила Поргина смогла справиться с душевным кризисом, у нее появилась тяга к жизни.
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Людмила Поргина вряд ли может похвастаться успешным 2021 годом. Женщину то и дело преследовали различные неудачи. Так, у нее появились финансовые проблемы, еще ее обвинил в клевете директор театра "Ленком" и грозился посадить в тюрьму. Также у нее обострились проблемы со здоровьем.

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Несмотря на трудности, актриса нашла в себе желание жить. Об этом она сообщило изданию Blitz+. По словам артистки, пандемия коронавируса – это испытание для всего мира. Однако именно оно заставило ее трезво взглянуть на мир. Женщина увидела, как люди вокруг выживают. У Поргиной появился стимул, тогда она смогла оправиться после смерти супруга актера Караченцева.

Напомним, что артистка страдает от того же недуга, от которого умерла певица Юлия Началова. Она заболела подагрой после того, как в юном возрасте застудила почки. Актрисе тяжело справляться с болезнью. Так, в одном из интервью она сравнила симптомы с грызущим крокодилом. Также она заявила, что гибель началовой напугала ее, тогда Поргина всерьез задумалась о своем здоровье и даже пересмотрела отношение к некоторым привычкам.

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Людмила Поргина. Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/www.globallookpress.com
7 января 2022, 15:34 Источник: "Blitz plus"
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