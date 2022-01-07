"Штанишки наружу": скатившаяся со сцены Марина Неелова выставила напоказ нижнее белье

Марина Неелова редко появляется на светских мероприятиях, о ее личной жизни известно немного. Всю себя женщина посвящает работе: снимается в кино и играет в театре. Также она была членом жюри одного из конкурса талантов.
Недавно актриса приняла участие в передаче "Синяя птица". Женщина рассказала о нелепом эпизоде ее жизни, который произошел с ней во время обучения в институте. По словам артистки, она упала со цены. У нее задралась юбка, из-за чего все увидели ее нижнее былье. "Штанишки наружу", – заявила звезда. Также у нее съехал парик.
Однако Неелова не растерялась, она смогла выйти из ситуации с гордо поднятой головой. Так, она быстро поднялась, поправила одежду и продолжила выступать. Артистка призналась, что эта конфузная ситуация придала ей легкости. По ее словам, она больше никогда так легко не играла.
Также звезда рассказала о своих комплексах. Так, она была худой и низенькой и завидовала высоким красавицам. Кроме того, ее критиковали за пухлые губы. По ее словам, ей писали разгневанные женщины. Однако актриса заявила, что они, вероятно, ревновали своих мужей, которые были прикованы к экрану, глядя на игру артистки.