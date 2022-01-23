"Не узнать": Народ бьет тревогу из-за состояния исхудавшей звезды Comedy Woman

Екатерина Скулкина долгое время сидит на диетах и изнуряет себя тренировками.

Артистка запомнилась зрителям, как "пышка из Comedy Woman". А самой Екатерине не нравилось быть полной, поэтому она решила худеть и всеми силами достигать фигуры мечты. Со спортом и диетой Скулкиной довольно быстро удалось скинуть 17 килограмм. Поклонники пришли в восторг от преображения, но на этом юмористка не удивилась.

Екатерина продолжает худеть, чем уже начинает пугать своих фанатов. Артистка опубликовала фото из бани, на котором видно сильно выступающие ключицы. Подписчики стали бить тревогу и просить исхудавшую Скулкину остановиться в похудении, чтобы не навредить здоровью.

"Екатерина! Вас не узнать (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Катя, как вы сильно похудели", "Уже худая, остановись", "Не превращайте себя в скелет", "Зачем так худеть, это уже нездорово", "Любила Катю пышкой", - написали комментаторы.

Екатерина Скулкина уверена в своем решении и очень гордится похудением. Непрошенные советы от комментаторов она игнорирует или ставит непрошенных учителей на место. Переживания по поводу ее экстремального похудения появляются не первый раз, но Скулкина планомерно идет к своей цели.