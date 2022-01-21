Ивлеева подцепила в Мексике опасную заразу

Анастасия Ивлеева отдыхает в жаркой стране.

Блогер вместе с близкими отправилась на отдых. В Мексику компания прибыла буквально вчера, Анастасия поделилась красочными фото на пленочный фотоаппарат. А уже через несколько часов после этого Ивлеева выложила "сторис", в которой намекнула на болезнь.

Настя ничего не написала, лишь с помощью эмодзи вируса, человека в маске и в слезах обозначила, что со здоровьем что-то не так. В Сети предполагают, что блогер могла подцепить коронавирус, что сильно испортит звездной компании отдых. Поклонники надеются, что у Насти простая акклиматизация, которая быстро пройдет, и она сможет насладиться южным солнцем.

Ранее стало известно, что Настя Ивлеева вместе с Лолитой снялись в фильме. По сюжету у Ивлеевой есть муж и ребенок, такая новость сильно раззадорила поклонников. Задумка в том, что героини встречают вместе Новый год, но их желания исполняются друг для друга. Лолита загадывает семью, Настя тут же оказывается замужем. Позже Ивлеева рассказывает, что ее муж хороший, но не Элджей. Забавный ролик очень порадовал поклонников.

Напомним, в ушедшем году Настя Ивлеева развелась со своим мужем рэпером Элджеем. Расставание стало довольно громким событием, которое многие поклонники звездной пары обсуждают до сир пор.