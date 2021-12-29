30-летняя Ивлеева показала тайного избранника и сына: Снова замужем!

В Сети появились неожиданные кадры. Оказалось, что у Анастасии Ивлеевой появился новый мужчина и сын.

Долго продюсеры знаменитости интригу держать не смогли. Выяснилось, что все это и правда случилось, но только в новом фильме, который команда "Настюшки опасность", как она сама себя называет, выпустила накануне. Небольшой добрый ролик они назвали "Обмен желаниями".

В съемках приняла участие не только сама блогерша, но и Лолита Милявская. Ранее она предстала перед публикой с синими волосами и в кожаной куртке с шипами, чем крайне напугала многих. Это был ее сценических костюм. По сюжету, две подруги, которые играют самих себя, вместе встречают Новый год. Они загадывают желания, кидая бумажки в бокалы с шампанским, но в последний момент меняются напитками.

Так как Лолита Милявская загадала семью, Анастасия Ивлеева тут же оказывается женой прекрасного простого человека из Подольска и матерью девятилетнего мальчика. Лолита же очутилась в подвале дома вместе с рокерами, которые пытаются заработать деньги, выступая на улице. Они находят способ связаться.

Блогерша рассказывает артистке, что ее муж – хороший человек, но выглядит вовсе не как Элджей. "Я снова замужем!" – говорит она. Подруга уговаривает ее не переживать, и все завершается, как это и принято под Новый год, очень тепло и приятно. Публика высоко оценила работу команды Ивлеевой.

