"Не отпустила": Ивлеева рефлексирует по поводу развода с Элджеем

Недавно Настя Ивлеева и Элджей разбили сердца многих фанатов, сообщив о разрыве отношений. Ходили слухи, что блогерша переросла мужа, однако Настя отрицательно высказалась на этот счет. Каких-то более конкретных причин она не озвучила, лишь только сказала, что именно она поняла, что в отношениях начались проблемы.
Недавно теледива вновь напомнила поклонникам о больном, выставив неоднозначное видео в "ТикТок". В ролике звучит отрывок из интервью Ксении Собчак, в котором она интересуется, зачем было разводиться с Элджеем. "Пусть будет небольшая тайна", – говорит Настя. В глазах Ивлеевой заметны грусть и тоска. Несмотря на то, что девушка улыбается, кажется это наигранно.
Поклонники сразу поняли, что звезда до сих пор скучает по экс-возлюбленному. "Глаза говорят, что не отпустила", "Почему-то мне кажется, что Настя скучает", "Любит...", "Видно, сколько боли. Уверены, это было очень сложное решение", "Видно, даже сейчас обидно", – пишут фанаты.
Однако не все поверили в искренность блогерши. По мнению некоторых, Ивлеева таким образом попыталась поднять актив в социальных сетях. "Все забыли, Настя решила напомнить", – написал один из подписчиков.