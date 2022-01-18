Раскрыты подробности состояния онкобольной Заворотнюк: Стало хуже

В "Сторис" своего инстаграм-аккаунта модель ответила на вопросы поклонников. Один из них поинтересовался здоровьем Анастасии Заворотнюк. Наследница звезды не стала утаивать правду. Она призналась, что актрисе стало хуже.
Дочь Анастасии Заворотнюк отметила, что их семья держится, как может. При этом она добавила, что ее мама – настоящий воин, который борется за жизнь. Ее болезнь же она назвала действительно страшной. По словам Анны, ей и другим близким тяжело смотреть на артистку в таком состоянии.
Другими подробностями она делиться не стала. Отметим, что родные всецело поддерживают звезду. Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев взял на себя заботу о материальном благополучии семьи, ему приходится оплачивать дорогостоящее лечение жены. Фигурист не жалеет сил и берется за разные проекты.
Недавно спортсмен воссоединился с супругой после того, как вернулся с заработков в Дубае. Как писали "Дни.ру", во время гастролей Петр Чернышев заработал порядка трех миллионов рублей.
Напомним, о недуге Анастасии Заворотнюк стало известно два с половиной года назад. Медики диагностировали у актрисы рак мозга. Известно, что артистка сейчас живет в своем загородном доме в Крекшино.