Вскрылись реальные заработки мужа онкобольной Заворотнюк

Супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышов хорошо обогатился на выступлениях в новогодние праздники в ледовом шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро".



Стало известно, что контракт на выступление был заключен с ИП Чернышов. Согласно данным сайта госзакупок, компания за девять дней каникул получила три миллиона 375 тысяч рублей. Эти средства прописаны как субсидия из федерального бюджета. Сама же постановка – выполнение "государственного задания".

Примечательно, что не вся сумма досталась мужу онкобольной актрисы. Деньги были разделены между всеми участниками шоу. Всего в спектакле Татьяны Навки занят 21 артист.

Напомним, ранее выяснилось, что за участие в шоу "Спящая красавица", которое прошло в Арабских Эмиратах под руководством Татьяны Навки, Петр Чернышов получил более двух миллионов рублей.

Как писали "Дни.ру", несколько лет назад публике стало известно, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" больна раком. Пока она находится на лечении, всю заботу о близких возложил на себя ее муж. Фигурист стал единственным добытчиком с семье. Еще недавно у Петра Чернышова было много долгов, он даже находился в черном списке судебных приставов.



Семья Анастасии Заворотнюк не желает реагировать на слухи о ее состоянии. В какой-то момент и Петр Чернышев, и дочь актрисы Анна заявили, что не будут выставлять личное на суд общественности.