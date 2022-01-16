"Заражение крови и сепсис": тяжелобольную звездную визажистку бросил муж

Гоар Аветисян пожаловалась фанатам, что муж бросил ее в тяжелый момент жизни.

Гоар Аветисян – одна из наиболее популярных визажисток России. Накануне она объявила, что рассталась с супругом, от которого на свет появился сын Гаспар. Как оказалось, разрыв дался Горар крайне нелегко, ведь избранник оставил ее именно тогда, когда ей особенно нужна была его поддержка.

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Женщина опубликовала в свой "Инстаграм" пост, в котором поделилась с подписчиками своими переживаниями. Так, Аветисян сказала, что была буквально шокирована поступком возлюбленного, ведь до последнего момента верила в то, что они будут жить долго и счастливо до конца своих дней.

Но самое страшное то, что Сергей бросил Гоар тогда, когда у нее ухудшилось здоровье. Звезда рассказала, что в декабре у нее начались проблемы после того, как она сделала операцию по исправлению несовершенств фигуры. "Звонили мне, что уже есть заражение крови и сепсис", – поделилась женщина. Медики были уверены, что Гоар может умереть. Тогда визажистка начала подводить итоги жизни и поняла, что у нее есть сын, ради которого она должна жить.

Аветисян отметила, что в самый трудный момент жизни она оказалась одна, и это стало отправной точкой. По мнению женщины, без любви и взаимопомощи угасают даже самые сильные чувства. При этом она поблагодарила экс-супруга за то, что подарил ей самое главное счастье жизни – сына.