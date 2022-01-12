Молодящийся 45-летний Жуков раскрыл свою главную цель

Сергей Жуков поделился откровением.

Артист отправился на отдых в Мексику, откуда постоянно передает "приветы" своим поклонникам. Сергей поделился длинным размышлением на тему счастья и целей. Он рассказал, что не стал подводить итоги года, как сделали многие другие звезды, потому что главные цели у него простые, сформулированные уже давно.

"Чтобы вся семья была рядом, счастлива, здорова, чтобы концерты можно было давать без проблем. И чтобы было больше хороших новостей, вообще, во всех сферах (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - поделился артист.

Подписчики охотно согласились с позитивным настроем Жукова. "Поддерживаю! Вызвать в человеке плохие эмоции проще, чем положительные", "Правильно, поменьше негатив и побольше позитива!", "Согласен! Верим в лучшее и занимаемся любимым делом", "Идея отличная! Если все будут замечать больше хорошего, и все то, что нас вокруг окружает станет лучше! ", – написали комментаторы.

Сергей Жуков в последнее время получил новую волну популярности. После выхода сериала "Евгенич" на телеканале Пятница он стал записывать ролики в ТикТок и всячески взаимодействовать с молодежью. В Сети считают, что 45-летний музыкант решил нарочно молодиться, чтобы обрести популярность у нового поколения.