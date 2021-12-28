Зачем расплывшийся Жуков танцует перед камерой

Сергей Жуков когда-то был одним из самых популярных музыкантов. Музыкальный критик Владимир Полупанов объяснил, зачем он пробует себя в другом деле.

Сергей Жуков – любимец миллионов. Его песни до сих пор знают наизусть как взрослые, так и молодые люди. Артист все еще собирает большие залы поклонников, которые во весь голос поют его хиты.

Многих удивляет деятельность, которой занимается звезда помимо сцены. Так, знаменитость открыла собственный бар, а теперь еще и завела "Тик-Ток". Исполнитель песен "Последний поцелуй", "Я не отдам тебя никому" и "Лучший парень" забавно танцует перед камерами, а потом выкладывает эти видео в социальную сеть. Конечно, музыкант все это делает для того, чтобы быть в тренде.

"Сергей Жуков свою популярность не теряет. Наоборот, с помощью "Инстаграма" и "Тик-Тока" ее приумножает. Для меня было большим удивлением, что еще до начала пандемии билеты на большой стадионный тур его группы "Руки вверх" разлетелись как горячие пирожки. А это, на секундочку, многотысячные стадионы, построенные к чемпионату мира по футболу", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Владимир Полупанов.

По словам музыкального критика, Сергей Журов – не единственный, кто старается быть на одной волне с молодежью. Даже легенды уже начали осваивать "Тик-Ток".

"Сегодня даже возрожденная группа "Кино" присутствует в "Тик-Токе". Поп-артисту тем более нужно там быть. Я уже не говорю о том, что "Аргументы и Факты", газета, в которой я работаю, тоже есть в "Тик-Токе". В этом нет ничего зазорного. Это реалии сегодняшнего дня. Раньше артисту достаточно было один раз выступить в "Утренней почте" или "Песне года". И он обеспечивал себя работой на годы вперед. Сегодня нужно быть в "Инстаграме", "Тик-Токе", Ютубе", – подытожил эксперт.

Напомним, что в последнее время артист заметно поправился. "Займись фигурой", "Худейте", "Новогодний пончик", "Пора уже худеть, скоро лопнешь", "Разбарабанило как", – пишут хейтеры в комментариях.