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Шоу-бизнес
Неделями не видел детей: Сергей Жуков поведал о непростых временах для его семьи

Неделями не видел детей: Сергей Жуков поведал о непростых временах для его семьи

Артист откровенно рассказал о съемках сериала "Евгенич".
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"Пятница!" продолжает трансляцию музыкального сериала "Евгенич". В девятом эпизоде комедии, главную роль в котором играет солист коллектива "Руки Вверх!" Сергей Жуков, снялась его семья. Супруга артиста, певица Регина Бурд, его сын Энджел и дочь Ника сыграли роли зрителей на музыкальной премии.

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 Сергей Евгеньевич Жуков

Сергей Евгеньевич Жуков певец

Сергей Жуков благодарен родным за поддержку. Период съемок сериала, признался артист, – непростое время для его семьи. Вокалист неделями не виделся с детьми. "Я уезжал чуть свет к началу съемок и возвращался за полночь, когда они уже спали", – посетовал Жуков. Сергей очень признателен Регине за проявленное терпение и понимание.

Лидер группы "Руки Вверх!" отметил также, что площадка сериала "Евгенич" была не лучшим местом для детей. Энджел и Ника упрашивали папу взять их с собой на работу в те дни, когда снимались Даня Милохин и Niletto. К сожалению, увидеться с кумирами ребятишки так и не смогли – Сергей запретил им пропускать занятия.

Фото: пресс-служба.

Как писали "Дни.ру", ранее певица Лолита Милявская жаловалась на условия работы в сериале "Евгенич". Актриса рассказала, что сниматься приходилось в 35-градусную жару в непроветриваемом лодочном ангаре. Артистка терпела неудобства только ради Сергея Жукова, которого очень любит и уважает.

Напомним, сериал "Евгенич" рассказывает о музыкальном продюсере, пик славы которого пришелся на 90-е. После позорной выходки на "Песне года" музыкальный деятель, его сыграл Сергей Жуков, пропал с радаров. Спустя 30 лет затворничества автор хитов решает вернуться в шоу-бизнес.

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Сергей Жуков. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 23 декабря 2021, 17:33

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