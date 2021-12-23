Неделями не видел детей: Сергей Жуков поведал о непростых временах для его семьи

"Пятница!" продолжает трансляцию музыкального сериала "Евгенич". В девятом эпизоде комедии, главную роль в котором играет солист коллектива "Руки Вверх!" Сергей Жуков, снялась его семья. Супруга артиста, певица Регина Бурд, его сын Энджел и дочь Ника сыграли роли зрителей на музыкальной премии.
Сергей Жуков благодарен родным за поддержку. Период съемок сериала, признался артист, – непростое время для его семьи. Вокалист неделями не виделся с детьми. "Я уезжал чуть свет к началу съемок и возвращался за полночь, когда они уже спали", – посетовал Жуков. Сергей очень признателен Регине за проявленное терпение и понимание.
Лидер группы "Руки Вверх!" отметил также, что площадка сериала "Евгенич" была не лучшим местом для детей. Энджел и Ника упрашивали папу взять их с собой на работу в те дни, когда снимались Даня Милохин и Niletto. К сожалению, увидеться с кумирами ребятишки так и не смогли – Сергей запретил им пропускать занятия.
Как писали "Дни.ру", ранее певица Лолита Милявская жаловалась на условия работы в сериале "Евгенич". Актриса рассказала, что сниматься приходилось в 35-градусную жару в непроветриваемом лодочном ангаре. Артистка терпела неудобства только ради Сергея Жукова, которого очень любит и уважает.
Напомним, сериал "Евгенич" рассказывает о музыкальном продюсере, пик славы которого пришелся на 90-е. После позорной выходки на "Песне года" музыкальный деятель, его сыграл Сергей Жуков, пропал с радаров. Спустя 30 лет затворничества автор хитов решает вернуться в шоу-бизнес.