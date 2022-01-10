Рассказавший об интиме с Асмус Янковский вспомнил о жене: Она просто спец в этом

Сейчас актерская чета счастлива в браке и уже воспитывает маленького наследника, названного в честь самого Олега Янковского. Брачный союз с любимой женщиной и рождение сына сильно изменили Ивана Янковского в лучшую сторону. И хотя актер не любит говорить о личном, недавно он согласился немного рассказать о супруге.
На днях Иван Янковский стал гостем ютуб-шоу "Стрелец-молодец". В беседе с ведущей артист дал понять, что он по-настоящему счастлив и очень любит свою семью. Говоря о Пожарской, актер совсем не скупился на комплименты и перечислил ее многочисленные достоинства: мудрая, целостная, спокойная, светлая, добрая.
Также вспомнил Янковский о другом важном качестве своей жены – ее совсем не интересует общественное мнение. Актриса умеет делать свое дело, не обращая внимание ни на кого. В этом плане Янковский даже учится у супруги.
"Она просто спец в этом, вообще мастер," – подытожил артист.
Вероятно, именно по этой причине пара долгое время не афишировала свои отношения – им это было просто не нужно. Кроме того, Иван Янковский с младенчества растет в атмосфере повышенного внимания к своей семье. Еще больше ажиотажа вокруг своей персоны актер не хочет.
Также в разговоре с Надеждой Стрелец Иван Янковский рассказал об интиме перед камерой с коллегой Кристиной Асмус – вместе им пришлось сниматься в очень откровенной сцене, которая уже несколько лет будоражит зрителей. Оказывается, изображать интим партнерам по съемочной площадке было нелегко.