"Это был стресс": Янковский разоткровенничался об интиме с Асмус

Картина Клима Шипенко вышла еще в 2019 году, однако продемонстрированная там интимная сцена вызвала такую бурную реакцию публики, что ее обсуждают до сих пор. На днях Иван Янковский появился в ютуб-шоу Надежды Стрелец и вынужден был вновь говорить на эту тему.
Молодой артист считает, что возмутивший народ откровенный эпизод вполне оправдан в фильме, ведь он был и в книге, по которой написан сценарий. При этом Янковский отметил, что им с Кристиной Асмус было довольно сложно изображать интим.
"Для нас это тоже был стресс — снимать такую сцену," – разоткровенничался артист.
Иван объяснил, что актерам на самом деле тяжело показывать личные и интимные вещи, поэтому не стоит воспринимать это как какое-то веселье или считать за удовольствие – об этом сообщил Пятый канал. Та самая сцена должна была получиться очень правдоподобной – благодаря усилиям актеров, так оно и вышло.
Напомним, что Кристина Асмус подверглась настоящей травле после выхода фильма. Многие не поняли, почему актриса не использовала дублершу и вообще согласилась на такое. Иван Янковский отметил: изначально предполагалось, что артисты будут делать все сами. По мнению актера, Асмус сыграла в "Тексте" как профессиональная актриса и не заслужила за это критики.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что оголившийся Иван Янковский показал ласки с возлюбленной на камеру.