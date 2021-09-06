Семенович похвасталась роскошной коллекцией крокодиловых сумочек по 620 тысяч каждая

"Вещи, что я уже не ношу, раздаю нуждающимся друзьям, бедным родственникам, которые не могут позволить себе купить дорогие вещи, – призналась артистка. – Или комбинирую всена съемки так, чтобы был эффект новизны всякий раз".
Семенович при этом всегда удается удивить. "Я очень люблю одежду, люблю красиво и эффектно выглядеть, – улыбается она. – У меня много очень дорогих вещей. Например, крокодиловые сумки Hermès Birkin".
Эти сумки шьются ручным способом, одним мастером, его имя, серия сумки потом указываются на изделии. Самая дешевая сумка этой марки стоит в 8500 долларов (620 тысяч рублей по курсу ЦБ), причем редкие модели Birkin с каждым годом вырастают в цене на 14,2% и иметь их выгоднее, чем вкладываться в драгметаллы. Так что у Семенович есть хороший капитал.
"Конечно, не сама себе я их покупаю, это все были подарки", – пояснила счастливая модница Семенович.
Рассказала она и о том, где хранит свои сокровища. "У меня дома огромная гардеробная комната и еще отдельная комната для обуви – там более пятисот пар!" – удивила звезда богатством.
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