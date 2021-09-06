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Шоу-бизнес
Семенович похвасталась роскошной коллекцией крокодиловых сумочек по 620 тысяч каждая

Семенович похвасталась роскошной коллекцией крокодиловых сумочек по 620 тысяч каждая

Анна Семенович – известная модница. Вот и на гламурную презентацию звездного event-агентства Юлии Корелиной она пришла в роскошном наряде и удивила всех гостей. А где она хранит дорогие платья и что самое ценное в ее богатой коллекции? Об этом певица рассказала в эксклюзивном интервью "Дни.ру".
прочитано 170 раз

"Вещи, что я уже не ношу, раздаю нуждающимся друзьям, бедным родственникам, которые не могут позволить себе купить дорогие вещи, – призналась артистка. – Или комбинирую всена съемки так, чтобы был эффект новизны всякий раз".

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 Анна Григорьевна Семенович

Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

Семенович при этом всегда удается удивить. "Я очень люблю одежду, люблю красиво и эффектно выглядеть, – улыбается она. – У меня много очень дорогих вещей. Например, крокодиловые сумки Hermès Birkin".

Эти сумки шьются ручным способом, одним мастером, его имя, серия сумки потом указываются на изделии. Самая дешевая сумка этой марки стоит в 8500 долларов (620 тысяч рублей по курсу ЦБ), причем редкие модели Birkin с каждым годом вырастают в цене на 14,2% и иметь их выгоднее, чем вкладываться в драгметаллы. Так что у Семенович есть хороший капитал.

Фото: Руслан Рощупкин

"Конечно, не сама себе я их покупаю, это все были подарки", – пояснила счастливая модница Семенович.

Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов

Рассказала она и о том, где хранит свои сокровища. "У меня дома огромная гардеробная комната и еще отдельная комната для обуви – там более пятисот пар!" – удивила звезда богатством.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Руслан Рощупкин
Автор: 6 сентября 2021, 13:36
ФОТОРЕПОРТАЖ

Из стройняшки в секс-бомбу: как изменилась Анна Семенович в 38 лет

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