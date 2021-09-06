Семенович похвасталась роскошной коллекцией крокодиловых сумочек по 620 тысяч каждая

Анна Семенович – известная модница. Вот и на гламурную презентацию звездного event-агентства Юлии Корелиной она пришла в роскошном наряде и удивила всех гостей. А где она хранит дорогие платья и что самое ценное в ее богатой коллекции? Об этом певица рассказала в эксклюзивном интервью "Дни.ру".

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