"Смогу прекрасно воспитать": заморозившая яйцеклетки Семенович откровенно о рождении первенца

Сейчас Анне Семенович 41 год. Помимо таланта и невероятной харизмы, шикарная блондинка известна и громкими событиями в личной жизни.

Не так давно артистка объявила о расставании с возлюбленным. Вместе они прожили полтора года, но знаменитость осознала, что это не тот человек, с которым ей хочется идти вместе до самого конца. По словам дивы, тогда она взяла паузу, чтобы разобраться какой мужчина нужен ей рядом. Теперь она знает ответ, но намерена проработать вопрос, чтобы начать притягивать в свою жизнь правильных кандидатов.

Известно, что Анна Семенович заморозила яйцеклетки. Процедура является непростой и достаточно дорогой, но на такой шаг она пошла осознанно. Все дело в том, что актрисе нравится перспектива решать самой, когда стать матерью. Пока она хочет родить ребенка от любимого мужчины, но и не исключает, что может справиться со всем и в гордом одиночестве.

"Смогу прекрасно воспитать ребенка сама", – заявила звезда. Она считает, что сейчас готова к этой ответственности и морально, и материально. По словам артистки, "материнское чувство" пришло к ней достаточно поздно, в 30 она еще не созрела не до конца. Сейчас знаменитость понимает, что она сможет воспитать малыша в любви, чтобы он рос здоровым и счастливым.

Судя по всему, сейчас у Анны Семенович нет возлюбленного. Решится ли она завести ребенка одна здесь и сейчас – пока неизвестно, но мысли об этом у артистки уже имеются. Известно лишь, что у нее всегда была и есть невероятных размеров армия ухажеров. Есть ли у кого-то из них шанс, покажет время.

