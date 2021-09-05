Брошенная дочь Урганта показала нового мужчину

Эрика Кикнадзе активно ведет социальные сети и делился там своей жизнью в США. После расставания с бойфрендом она стала публиковать больше откровенного контента. А сегодня в "сторис" показала снимок с молодым человеком. Поклонники тут же предположили, что это новый возлюбленный Эрики. Однако никакой официальной информации на этот счет нет.
Напомним, приемная дочь Ивана Урганта переехала в Штаты вместе со своим бойфрендом-афроамериканцем. Однако вскоре пара рассталась после 1,5 лет отношений и планов на совместное будущее. Сейчас Эрика активно экспериментирует со своим стилем. Она стала еще более эпатажно одеваться, покрасила волосы в яркий цвет, сделала татуировки.
Ранее Эрика Кикнадзе шокировала россиян откровенным снимком. Она предстала на фото в полупрозрачном платье, через которое было хорошо видно ее формы. Подписчики не остались равнодушными и засыпали девушку комплиментами.
Сам Иван Ургант тоже не сходит с заголовков светской хроники. Недавно он пошутил над обложкой пластинки "Дельфин и русалка" Наташи Королевой и Игоря Николаева. Причиной стала история с обложкой альбома Nirvana, за которую изображенный там младенец, теперь уже повзрослевший американец Спенсер Элден, попросил денежную компенсацию. Ургант пошутил, что королева тоже может подать иск.
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