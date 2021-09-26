"Я знаю свой конец": Киркорову вынесли страшный вердикт

Певец встретил предсказательницу в галерее своего друга Андрея Бартенева. Король российской эстрады поинтересовался о том, сколько лет жизни ему отмерила судьба. Женщина не стала называть точные цифры, поскольку сам певец не пожелал слышать таких деталей.
В разговоре с гадалкой исполнитель объяснил, что желал бы еще прожить лет 20, потому что не хочет "входить в стадию
старости". Кроме того, Филиппу Киркорову не хотелось бы видеть, как вокруг него умирают друзья.
Судя по словам предсказательницы, так и будет. Артист проживет еще не менее двух десятков лет. Певец признался, что ранее уже прибегал к помощи прорицательниц. "Я знаю свой конец", – заявил Филипп Киркоров. Он отметил, что ему нестрашно.
Ранее в программе "Ты не поверишь" НТВ исполнитель также рассказал о мистике в своей жизни. Как писали "Дни.ру", после роли в мюзикле"Вечера на хуторе близ Диканьки" у него в жизни начались большие неприятности. Певцу даже пришлось ехать в Тибет изгонять из себя демонов и обращаться в психиатрическую клинику в Израиле. К счастью, теперь все позади.
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