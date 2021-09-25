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Шоу-бизнес
"Слезы подступают": звезда "Уральских пельменей" взвыла от тоски

"Слезы подступают": звезда "Уральских пельменей" взвыла от тоски

Юмористка Юлия Михалкова сражена горькой тоской. "Уральские пельмени" больше не вернуть.
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Осенью 2020-го Юлия Михалкова покинула коллектив шоу "Уральские пельмени", так как почувствовала, что уже достигла высот на этом поприще. Ради дальнейшего процветания и постижения новых вершин юмористке пришлось попрощаться с дорогими товарищами, не оглядываясь назад. Год спустя 38-летняя женщина все еще ностальгирует — перечеркнуть прошлое не получается, поскольку "Уральские пельмени" были для нее не просто работой.

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 Шоу "Уральские пельмени"

Сюжеты Шоу "Уральские пельмени"

"Иногда просыпаюсь утром и думаю: а как там ребята поживают? И сразу у меня такая легкая тоска, и даже слезы подступают", — заявила звезда. Отдельных членов команды знаменитость знает почти половину жизни, а за время совместного сотрудничества юмористы стали друг другу родными, практически семьей. Сейчас Юлии Михалковой ничего не остается, кроме как утешать себя мыслью, что перемены в жизни неизбежны.

В свежем интервью Юлия Михалкова напомнила старым товарищам о себе. Она передала привет коллегам, с которыми шла плечо к плечу долгие годы. "Уральские пельмени" пережили вместе так много взлетов и падений, что расставаться стало крайне тяжело. Юмористка сообщила, что участники коллектива уговаривали ее остаться в шоу, но она осталась непреклонной. Так что вернуть старый состав команды уже не получится, но впереди у "Уральских пельменей" большое будущее. Нет времени скучать, пора веселить публику.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Юлия Михалкова. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 25 сентября 2021, 14:05 Источник: 7 Дней ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Высокая мода Юлии Михалковой

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