Бузова отвергла раскрывшего ее тайну Пригожина: Перестала здороваться

Так, внезапно для многих в "черный список" артистки попал Иосиф Пригожин. Ранее они тепло общались, но затем знаменитость пригласили играть в театре. Когда продюсера попросили прокомментировать ситуацию, он быстро заметил, что поющая ведущая оказалась на сцене исключительно из-за него. Якобы перед тем, как пригласить Бузову, художественный руководитель МХАТа предложил роль Валерии, но она была слишком занята.
Продюсер рассказал, что теперь Ольга Бузова не просто обиделась на него, но даже "перестала здороваться". Супруг Валерии признался, что подобное отношение знаменитости его не сильно заботит, но комментировать что-то еще и обострять конфликт он бы не хотел.
Напомним, после слов Иосифа Пригожина Ольга Бузова публично высказалась обо всех недоброжелателях. Она заявила, что все вокруг говорят ей о Валерии и Лолите, которые должны были быть на ее месте, но, в итоге, везде все равно только ее имя. Многие пользователи Сети поддержали артистку.
Летом Эдуард Бояков пригласил поющую ведущую на роль шпионки Беллы Шанталь в спектакле "Чудесный грузин". Артистка отыграла несколько спектаклей. После на нее обрушилась целая волна негодования со всех сторон. Однако от своего дива не отказалась. Ранее сообщалось, что театр якобы продлил контракт с артисткой. Детали пока неизвестны.
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