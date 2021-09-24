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Шоу-бизнес
Бузова отвергла раскрывшего ее тайну Пригожина: Перестала здороваться

Бузова отвергла раскрывшего ее тайну Пригожина: Перестала здороваться

Еще недавно Ольгу Бузову не принимали коллеги по цеху. Однако в какой-то момент она превратилась в настоящую звезду и смогла выбирать, с кем ей дружить, а от кого и вовсе отказаться.
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Так, внезапно для многих в "черный список" артистки попал Иосиф Пригожин. Ранее они тепло общались, но затем знаменитость пригласили играть в театре. Когда продюсера попросили прокомментировать ситуацию, он быстро заметил, что поющая ведущая оказалась на сцене исключительно из-за него. Якобы перед тем, как пригласить Бузову, художественный руководитель МХАТа предложил роль Валерии, но она была слишком занята.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

Продюсер рассказал, что теперь Ольга Бузова не просто обиделась на него, но даже "перестала здороваться". Супруг Валерии признался, что подобное отношение знаменитости его не сильно заботит, но комментировать что-то еще и обострять конфликт он бы не хотел.

Напомним, после слов Иосифа Пригожина Ольга Бузова публично высказалась обо всех недоброжелателях. Она заявила, что все вокруг говорят ей о Валерии и Лолите, которые должны были быть на ее месте, но, в итоге, везде все равно только ее имя. Многие пользователи Сети поддержали артистку.

Летом Эдуард Бояков пригласил поющую ведущую на роль шпионки Беллы Шанталь в спектакле "Чудесный грузин". Артистка отыграла несколько спектаклей. После на нее обрушилась целая волна негодования со всех сторон. Однако от своего дива не отказалась. Ранее сообщалось, что театр якобы продлил контракт с артисткой. Детали пока неизвестны.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 сентября 2021, 15:44 Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

гость
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Артист претендующий на долгую жизнь на эстраде, должен раз за разом удивлять зрителя, причём не столько эпатажными поступками, сколько песнями, образами. Иначе он рискует быстро надоесть аудитории.А бузова все на одну тему ,надоела до чертиков ,
Конечно, можно ради хайпа показать левую грудь или правую ягодицу. Но получишь внимания на одну минуту. Да и использовали уже этот приём все кому не лень, так что этим точно не удивишь. Получится, как шпагат Волочковой.
С Пригожиным, бузова просто зазвездилась ,а сама пустышка
гость
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Вот Алла Пугачёва (кощунственно сравнивать её с Бузовой, но всё же осмелюсь) в течение всей своей активной творческой деятельности постоянно пробовала новое в творчестве: меняла стили исполнения, авторов. Как и Филипп Киркоров — то он в поп-стиле работает, то рок, то «Цвет настроения синий», то «Ибица», дуэты с блогерами. А Оля не меняется и застоялась в образе 15-летней девочки, а ведь ей уже гораздо больше. Потому... увы,
гость
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Информацию о себе надо выкладывать дозировано, по чуть-чуть. Иначе исчезает эффект тайны, которой должен быть окутан образ артиста. В противном случае ты перекормишь собой аудиторию. Что, собственно, произошло с Олей
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