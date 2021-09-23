Грудь скатилась подмышку: оголившаяся Бузова осрамилась

В сторис своего микроблоге певица опубликовала видео с турецкого пляжа. На кадрах она прилегла, кокетливо позируя на камеру.
В какой-то момент телеведущая приняла такое положение, что ее грудь скатилась подмышку. Судя по всему, она неправильно подобрала размер пуш-апа лифа.
Судя по ролику, Ольга Бузова не обратила внимания на неловкую ситуацию. Либо сделала вид. Но это не осталось без внимания пользователей Сети.
Ранее теледива отреагировала на поступок своего экс-супруга Дмитрия Тарасова. Дело в том, что футболист использовал в своем инстаграм-аккаунте один из снимков поющей ведущей. Ольга Бузова отметила, что ей жаль его беременную жену Анастасию Костенко, потому что спортсмен до сих пор вспоминает о семейной жизни с артисткой и смотрит ее фото.
Отметим, что в последнее время у звезды в жизни произошло несколько приятных событий. Напомним, Ольга Бузова хвасталась тем, что скоро отметит новоселье и собирается выпустить свой третий альбом. Что касается личной жизни, то знаменитость предпочитает не говорить на эту тему. В начале этого года она рассталась со своим женихом – блогером Давидом Манукяном. Свободно ли ее сердце сейчас, – неизвестно.
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