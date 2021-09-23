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Шоу-бизнес
Грудь скатилась подмышку: оголившаяся Бузова осрамилась

Грудь скатилась подмышку: оголившаяся Бузова осрамилась

Ольга Бузова любит демонстрировать свою стройную фигуру. На сей раз звезда предстала перед поклонниками в кокетливом купальнике. Однако в какой-то момент произошел конфуз.
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В сторис своего микроблоге певица опубликовала видео с турецкого пляжа. На кадрах она прилегла, кокетливо позируя на камеру.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

В какой-то момент телеведущая приняла такое положение, что ее грудь скатилась подмышку. Судя по всему, она неправильно подобрала размер пуш-апа лифа.

Судя по ролику, Ольга Бузова не обратила внимания на неловкую ситуацию. Либо сделала вид. Но это не осталось без внимания пользователей Сети.

Ранее теледива отреагировала на поступок своего экс-супруга Дмитрия Тарасова. Дело в том, что футболист использовал в своем инстаграм-аккаунте один из снимков поющей ведущей. Ольга Бузова отметила, что ей жаль его беременную жену Анастасию Костенко, потому что спортсмен до сих пор вспоминает о семейной жизни с артисткой и смотрит ее фото.

Отметим, что в последнее время у звезды в жизни произошло несколько приятных событий. Напомним, Ольга Бузова хвасталась тем, что скоро отметит новоселье и собирается выпустить свой третий альбом. Что касается личной жизни, то знаменитость предпочитает не говорить на эту тему. В начале этого года она рассталась со своим женихом – блогером Давидом Манукяном. Свободно ли ее сердце сейчас, – неизвестно.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 сентября 2021, 10:58 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

..
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Самое интересно,что прошло 3 года,как она первый раз показала дорогую свою квартиру ,правда первый раз это был этаж 3 этажного дома ,якобы она там ремонт делает , через полтора года показала уже другую квартиру в обычном доме и опять идет ремонт,все восхищения ,про высокие потолки аж 3 метра ,окна во всю стену ,куда то все пропало в обычной квартире и там идет ремонт ,что начался летом 20 года и кто то верит этому вранью? Обязательно покажет какую то квартиру ,допустим Арчера ,нет проблем ,а там опять поедет в съемную ,ВСЁ, как всегда вранье ,разыграть обман ,это буза умеет
Сергей.
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Вся она какая-то... не того,короче - НЕПРАВИЛЬНАЯ.
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