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Шоу-бизнес
Мусор после Бузовой выносят ведрами

Мусор после Бузовой выносят ведрами

Певица, актриса, телеведущая Ольга Бузова стала участником экологической бизнес-сессии "Экологическое мышление и новые реалии устойчивого развития в бизнесе", которую провел медиахолдинг "Русская Медиагруппа".
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Певица – не случайный гость на этом серьезном мероприятии: она окончила Факультет географии и геоэкологии Санкт-Петербурга, и об экологии, экологических проблемах знает не понаслышке.

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Правда певица, в свойственной ей манере, не могла не поиронизировать над собственным участием в бизнес-сессии: "Многие подумают, что из моими устами говорить на серьезные темы странно… Кто-то, может, не услышит. У меня дома – у меня, кстати, есть дом, я неплохо зарабатываю – дома стоит два мусорных ведра: для пищи, продуктов и всего остального. Не выбрасываю батарейки, отдаю одежду на переработку".

Фото: пресс-служба

Ольга Бузова также рассказала, что научилась ценить воду, побывав на съемках в Африке и вживую столкнувшись с ее дефицитом и дороговизной. "Это очевидные вещи, но об этом важно говорить, – отметила певица на бизнес-сессии. – Потому что, если ты не скажешь – тебя не услышат. И когда-нибудь мы достучимся до всех сердец и умов".

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Фото: пресс-служба
Автор: 24 сентября 2021, 09:21
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ольга Бузова прилюдно оголилась: как проходит фестиваль "Жара"

комментарии

Ответить:

...
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маша
Говорят, что одним из главных признаков шизофрении является то, что человек выбирает себе одного врага и всю жизнь упорно с ним воюет. Хочу обратиться к тем, кто выбрал своим врагом БУЗОВУ
Ребята! Я в вас верю! Не сдавайтесь, боритесь с болезнью!
Вот уберем дрянь отовсюду тогда и отдохнем ,зачем так писать категорично ,бузова отвратительна многим , и зачем всех считать шизнутыми ? А вот бузовой надо полечиться ,с употреблением алкоголя и наркоты у неё скорее всего прогрессирует слабоумие Вот откуда она взяла,да ещё открыто сказала о каком то доме ,где она живет ,это уже перебор ,вранье беспредела, показатель больной психики ,навязчивой мечты иметь свою жилье
Гость863184
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Вот и занималась бы тем, чему училась Пользы было бы больше.А артистов и певиц без нее хватает.
Гость863961
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Какой дом у бузовой? кто знает? Почему она до сих пор не хвалилась домом ,что то она заливает ?Это такой же дом ,что её квартира,что она купила 3 года тому назад и все ремонтирует ,какое же вранье Бузова специально хвастает ,не все знают про её заскоки ,больную психику ,она находится в каком то другом мире и забыла, что живет на съемной Два ведра для неё много ,она не готовит дома ,сама ничего не делает ,откуда у неё мусор ? А вот куда интересно она дела лапшу, в которой дура купалась?Такая "правильная" ,а вот вытворяет такую чушь
Сергей.
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Гость862671
До чего же безграмотная речь у этой недопевички.
Ну да,ей бы лучше лишний раз помолчать...в тряпочку.
маша
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Говорят, что одним из главных признаков шизофрении является то, что человек выбирает себе одного врага и всю жизнь упорно с ним воюет. Хочу обратиться к тем, кто выбрал своим врагом БУЗОВУ
Ребята! Я в вас верю! Не сдавайтесь, боритесь с болезнью!
..
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"Она вам не Пугачёва: зрители отказались платить за концерты Ольги Бузовой"
<цензура>
Обязательно прочтите эту статью ,там все точно про бузову,что она утомила своим присутствием ,то что она везде и всюду , это не плюс ей ,,а отвращение от её личности ,показать попу , этим можно заинтересовать на 5 минут,но наконец надо делать что то серьезное, свое ,а не бросаться на всё подряд Как сейчас везде по чуть чуть лишь бы не забыли ,а главное напомнить, что скоро шоу ,Аншлаг устроят,как во МХАТе привезут автобусы проплаченных людишек ,вот вами желающие посмотреть на это шоу Все работает на неё
Сергей.
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"Из моими устами говорить" - очередной "шедевр" из словесной диареи Бузовой.
Гость857603
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Концерты отменяют - люди не идут- так я хоть здесь уж как-нибудь уж где - нибудь- ее в дверь люди- так она в окно- и зовут же ее еще а- тьфу
Гость863920
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Да, уберите вы ее. Ну, раздражает она всех и не нравится никому.
Гость862671
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До чего же безграмотная речь у этой недопевички.
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