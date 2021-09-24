Мусор после Бузовой выносят ведрами

Певица – не случайный гость на этом серьезном мероприятии: она окончила Факультет географии и геоэкологии Санкт-Петербурга, и об экологии, экологических проблемах знает не понаслышке.

Правда певица, в свойственной ей манере, не могла не поиронизировать над собственным участием в бизнес-сессии: "Многие подумают, что из моими устами говорить на серьезные темы странно… Кто-то, может, не услышит. У меня дома – у меня, кстати, есть дом, я неплохо зарабатываю – дома стоит два мусорных ведра: для пищи, продуктов и всего остального. Не выбрасываю батарейки, отдаю одежду на переработку".

Ольга Бузова также рассказала, что научилась ценить воду, побывав на съемках в Африке и вживую столкнувшись с ее дефицитом и дороговизной. "Это очевидные вещи, но об этом важно говорить, – отметила певица на бизнес-сессии. – Потому что, если ты не скажешь – тебя не услышат. И когда-нибудь мы достучимся до всех сердец и умов".