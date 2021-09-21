"Чтоб не слетели": сильно втянувшей живот Бузовой пришлось крепко держать трусы

Ольга Бузова отправилась на море и сразу предоставила поклонникам фотоотчет.

Накануне поющая телеведущая улетела на отдых в солнечную Турцию. В инстаграм-аккаунте звезды тут же появились снимки, на которых знаменитость позирует в бикини. Ольга Бузова облачилась в новый купальник с бело-голубым принтом, напоминающим гжельскую роспись, и зашла в море, чтобы сделать эффектные кадры.

На одном из снимков блондинка продемонстрировала публике ягодицы, на другом – якобы впалый живот. При этом сложилось впечатление, что живот певица втянула так сильно, что трусы от купальника даже пришлось придерживать руками – внимательные фолловеры тут же заметили этот казус и повеселились в комментариях к снимкам.

Фолловеры написали:

"Когда поддерживаешь трусики, чтоб не слетели" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Рыбу ловит", "Зачем так живот втянула. Все ребра на верху", "Оль, прекращай неестественно втягивать живот, Ок? Нет причин это делать, долой комплексы...", "Че трусы велики держишь".

Ольга Бузова призналась поклонникам, что на отдыхе она временно отменяет свою диету. Правда, многие подписчики заметили, что диета певице и так ни к чему, в противном случае купальник совсем перестанет держаться на теле звезды.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ксения Собчак раскрыла подноготную о вокальных данных Ольги Бузовой.