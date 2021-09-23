Бузова и Манукян удивили неожиданным воссоединением

Ольга Бузова и ее бывший возлюбленный Давид Манукян оказались в одном проекте.

После скандального расставания, которое произошло в январе этого года, экс-возлюбленные избегали общения друг с другом. Однако теперь им, вероятно, придется встретиться. Случайно или специально Ольга Бузова и Давид Манукян воссоединились в новом музыкальном шоу телеканала "Россия 1" – "Дуэты".

Суть проекта состоит в том, что не только зрители, но и сами звездные участники не знают, кто станет их парой. Дава уже появился в первом выпуске шоу. Напарницей молодого музыканта неожиданно для всех оказалась бывшая участница группы "Тату" – Лена Катина. Надо сказать, что уже тогда многие подозревали, что Ольга Бузова может оказаться за перегородкой, но этого не случилось.

Однако уже в следующем выпуске шоу экс-ведущая "Дома-2" тоже выйдет на сцену. Что именно будет исполнять артистка и кто будет ее напарником, держится в строгом секрете. Как сообщили "7 Дней", Бузовой придется петь некий хит, который она и так знает наизусть. Поющая ведущая даже не могла представить, что когда–то у нее будет возможность исполнить эту композицию на большой сцене.

Ольга Бузова пока и сама не знает, с кем ей придется петь, ведь за перегородкой может оказаться кто угодно. Однако сама исполнительница выразила желание спеть с Валерием Меладзе. А поклонники певицы тем временем уже гадают, придется ли звезде воссоединиться с экс-возлюбленным не только в рамках одного проекта, но и на одной сцене.

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