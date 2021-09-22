"Полный треш": разбушевавшаяся Бузова вызвала оторопь

Экс-ведущая "Дома-2" активно публикует в "Инстаграме" фотоотчет о своих приключениях в солнечной Турции. А показать блондинке явно есть что, так как встречают ее на курорте очень радушно. Сегодня Ольга Бузова показала, как она принимает участие в интересном обычае с битьем посуды.
Певица разместила видео, на котором она держит целую стопку тарелок и с упоением бьет их одну об другую. В конце знаменитость так разбушевалась, что грохнула об пол сразу всю стопку. Как сообщил 5-tv.ru, это необычное развлечение вызвало у Бузовой огромную радость, однако некоторым фанатам такая реакция показалась наигранной.
Фолловеры оторопели от странного развлечения певицы и попытались выяснить, зачем она испортила столько посуды.
Люди написали:
"Полный треш взрослая женщина так кривляется" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Одной у меня вопрос? Зачем)?", "Это еще детство, или уже маразм?", "Дом2 напомнил о себе) Бузовой отныне, давать только одноразовую– пластиковую посуду", "Искусственная какая-то, все эмоции наигранные".
Впрочем, некоторые фолловеры хорошо поняли певицу, отметив, что битье посуды отлично снимает стресс.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что отчаявшаяся Ольга Бузова взвыла из-за травли.
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