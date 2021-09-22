53-летняя Фандера неожиданно показала пышную грудь

21 сентября, в одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма режиссера Глеба Панфилова "Иван Денисович". Главную роль в кинокартине сыграл Филипп Янковский.



Фильм артист представлял не один, а в компании своей супруги Оксаны Фандеры. Артистка достаточно давно не выходила в свет. Она перестала сниматься в кино, не дает интервью и отказывается появляться на телевидении. Знаменитость выбрала достаточно уединенный образ жизни, но за ней все еще можно следить в личном блоге.

В молодости артистка была настоящей красавицей. Отметим, что и сейчас ничего не изменилось. Фигуре артистки могут позавидовать многие совсем юные девушки, а прекрасный вкус у звезды был всегда. На красной дорожке она появилась в темном брючном костюме. Особый шик образа заключается в собранных в гладкую прическу седоватых волосах, которые актриса специально не красит. Бордовая помада подчеркнула тонкие черты лица звезды.



Однако многие поклонники и представители СМИ обратили внимание совсем на другую деталь лука. Белая блузка Оксаны Фандеры оказалась тесновата. В какой-то момент жакет артистки слегка раскрылся, а сбоку пуговицы на рубашке немного разошлись на пышной груди знаменитости.

При этом актриса не обращала внимание на происходящее или просто делала вид, что все в порядке. Она улыбалась фотографам, обнимала своего супруга и общалась с журналистами. На премьере появился и сам создатель картины Глеб Панфилов с супругой.

