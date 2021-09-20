"Сошла с ума!": Воющую мимо нот Бузову пнула Собчак

"Блондинка в шоколаде" Ксения Собчак выложила в Сеть два видео, на которых Ольга Бузова демонстрирует вокальное мастерство. Кадры были сделаны во время светской тусовки в одном из ресторанов Москвы. На вечеринке экс-участница группы "Тату" Лена Катина начала исполнять свой старый хит, как вдруг к ней присоединилась поющая телеведущая.
"Я сошла с ума! Я сошла с ума, мне нужна она...", — взвывала Ольга Бузова, надрывая голосовые связки. Как бы ни пыталась звезда выдавить из себя звук, получалось худо. К тому же артистка совсем не попадала в ноты, поражая отсутствием музыкального слуха.
Справедливости ради стоит отметить, что Лена Катина не подала ей пример, а прокричала фальшивую партию в микрофон. Экс-участница "Тату", казалось бы, должна исполнять эту песню идеально, но все вышло нелепо. Дуэт впечатлил Ксению Собчак до глубины души, поэтому она выставила ролики на всеобщее обозрение. Позор Ольги Бузовой доступен в ее телеграм-канале.
С помощью уникальных кадров Ксения Собчак мощно унизила коллегу, практически пнула ее за желание петь. "Новый состав группы t.A.T.u. с Ольгой Бузовой. Где-то сейчас грустно закурил Иван Шаповалов (создатель и продюсер коллектива, — Прим.ред)", — выразилась скандальная журналистка.
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