Исколовшая вены Бузова рассекретила зависимость

Поп-дива честно сообщила о негласных занятиях. Ольга Бузова обратилась к россиянам.

Будни Ольги Бузовой — это бесконечные съемки, концерты, телевизионные проекты и выходы музыкальных треков. Чтобы поддерживать здоровье из-за вынуженного недосыпа, светская львица занимается спортом и посещает специальные процедуры. Артистка призналась фанатам, что капельницы стали частью ее жизни. Она уже исколола вены в попытке получить дополнительные полезные вещества.

Ольга Бузова стала зависимой от внутривенного введения жидкостей. По ее словам, капельницы — это необходимость при таком напряженном режиме дня. Артистка вышла на связь с фанатами из медицинского кабинета и рассказала о том, что ей вливают. "Я сейчас сделала глутатион, витамин С", — заявила телеведущая.

Звезда отметила, что осенью организм нуждается в особенном уходе. Она посоветовала россиянам с бешеным ритмом жизни тоже ложиться под капельницы. Ольга Бузова искренне верит, что это помогает улучшить состояние и самочувствие. Поп-дива не привыкла экономить ни на красоте, ни на здоровье.

Кроме того, Ольга Бузова назвала другие процедуры, которые позволяют поддерживать внешность на высоком уровне и выглядеть эффектно. Для кожи она советует профессиональные пилинги, а для тела — криолиполиз, то есть аппаратную заморозку жировых тканей.