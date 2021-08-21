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Шоу-бизнес
Сбежавшая жить в глухой лес дочь Бодрова-младшего потрясла россиян

Сбежавшая жить в глухой лес дочь Бодрова-младшего потрясла россиян

Дочь Сергея Бодрова-младшего Ольга снялась в главной роли в картине "Море волнуется раз".
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В 2002 году в Кармаданском ущелье произошла страшная трагедия, перевернувшая весь мир российского кинематографа. На его съемочную группу сошла лавина, люди погибли. Среди жертв был кумир миллионов россиян, главный герой картины "Брат" Сергей Бодров-младший. У актера остались сын и дочь.

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Спустя 19 лет дочь прославленного актера заявила о себе в большом российском кино. Безумно похожая на своего отца 23-летняя Ольга Бодрова исполнила главную роль в фильме режиссера Николая Хомерики "Море волнуется раз".

Ольга Бодрова снялась в роли девушки Саши, которая по сценарию вместе с избранником сбежала от цивилизации в старый дом в глухом лесу. Там с ними начали происходить странные вещи, которые изменили их жизнь.

Напомним, Ольга Бодрова окончила ГИТИС и работала в "Мастерской Петра Фоменко". Она уже пробовала себя в кино, сценаристом которого стал ее дед, однако большую сцену с ее участием вырезали. Уж слишком сильную смысловую нагрузку несла актриса. Пол нее, судя по всему, надо было писать не роль, а целое кино.

В прошлом году Ольга Бодров вышла замуж за актера Сергея Быстрова. Коллега сделал ей предложение руки и сердца прямо на сцене. Девушка оставила себе фамилию звездного отца.

Премьера фильма "Море волнуется раз" состоится в рамках фестиваля "Кинотавр" в Сочи в конце сентября.


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Сергей Бодров. Фото:Ekaterina Tsvetkova/ Russian Look/ Globallookpress.com
Автор: 21 августа 2021, 04:36 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Какой выросла дочь Сергея Бодрова

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