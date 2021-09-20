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Шоу-бизнес
Известная актриса откровенно о работе с Рязановым: Увольнения, обмороки и самодурство

Известная актриса откровенно о работе с Рязановым: Увольнения, обмороки и самодурство

Актриса Евгения Крюкова рассказала о работе с легендой отечественного кино. Она подчеркнула, что сперва планировала отказаться, так как не готова была терпеть по отношению к себе "деспотизм и самодурство".
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Однако потом артистка решила, что ради сотрудничества с таким человеком можно и закрыть глаза на некоторые нюансы. Все оказалось совсем не так, как она думала. Уже сейчас знаменитость вспоминает, что до встречи с Эльдаром Александровичем и представить себе не могла, что кто-то может так любить артистов и свою работу.

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Евгения Крюкова отметила, что Эльдар Рязанов произвел на нее невероятное впечатление, ведь он всегда оставался ребенком во время работы. Она вспомнила, как в конце тяжелого рабочего дня режиссер сидел на маленьком рыбацком стуле, на котором еле помещался. Когда ему говорили, что можно идти домой, он не верил своим ушам, так как мог работать бесконечно.

Артистка также отметила, что Эльдар Александрович любил импровизации. Она не умела этого делать, но каждую сцену им с коллегами приходилось "сочинять". В какой-то момент она придумала, что ее героиня должна постоянно падать в обморок, а партнер – "оживлять" ее самыми причудливыми способами.

Эльдар Рязанов всегда хотел, чтобы все было идеально. Ему было важно, чтобы на экране все выглядело красиво. Переснимать сцены можно было бесконечно. Однажды оператор снял Евгению Крюкову с "нерабочей" стороны, хотя она обращала на этот факт его внимание. Достаточно быстро его уволили.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 20 сентября 2021, 12:24 Источник: "7Дней.ру" ✓ Надежный источник
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