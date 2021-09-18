Россияне молятся за здоровье заявившего о болезни Фадеева

Максим Фадеев вышел на связь с поклонниками. Продюсер сообщил, что болен.



Максим Фадеев — человек нелегкой судьбы. Особенно трагичны истории, связанные со здоровьем продюсера.

Ни для кого не секрет, что музыканту в свое время пришлось пройти буквально через все круги ада и перенести клиническую смерть. Из-за этого поклонники всегда крайне серьезно воспринимают любое известие о болезни артиста.

Недавно Фадеев вышел на связь со своими подписчиками в "Инстаграме". Он поведал, что простыл, из-за чего сейчас лежит в кровати.

Кроме того, продюсер обратился к пользователям Сети за помощью. Он попросил людей написать, какие сериалы им показались наиболее интересными.

Комментаторы перечислили все то, что из телевизионного и стримингового продукта больше всего их увлекло. Также подписчики пожелали Фадееву скорейшего выздоровления. "Чай с медом и хорошие мысли лучше, чем фильм. Жизнь прекрасна! Выздоравливай!", — написал один из фанатов.

Напомним, ранее Максим Фадеев посетовал на то, что в прессе слишком много информации об ЛГБТ. По мнению продюсера, нельзя ставить традиционные ценности на второй план.