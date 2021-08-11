Фадеев показал вставшую на колени жену

Максим Фадеев продемонстрировал поклонникам, как выглядит его личный ангел.

Знаменитый российский продюсер в течение многих лет живет в счастливом браке с женой Натальей. При этом мужчина редко демонстрирует свою избранницу в медийном пространстве, и поклонники продюсера знают ее довольно плохо. Накануне Максим Фадеев решил сделать исключение из собственных правил и опубликовал в "Инстаграм" редкое фото возлюбленной.

Поводом для такого поступка стал день рождения Натальи. На фото счастливая белокурая женщина сидит на коленях и держит в руках большую корзину нежных цветов. Под снимком продюсер трогательно поздравил супругу, назвав ее ангелом.

Подписчики Фадеева были удивлены, увидев это фото. Вероятно, люди не ожидали такой нежности от столь брутального мужчины. А некоторые и вовсе не поняли, кто запечатлен на фото. Тем не менее, многие пользователи присоединились к поздравлениям любящего супруга и пожелали Наталье исполнения всех желаний, а также призвали продюсера беречь такую красивую и нежную женщину.

Напомним, ранее в Сети ходили слухи о том, что брак Фадеева трещит по швам из-за того, что продюсер якобы крутит роман с Ольгой Серябкиной. К счастью, эти слухи не получили официального подтверждения, и сам Фадеев их опроверг.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Максим Фадеев поделился умопомрачительным результатом, достигнутым им на пути к идеальному весу.