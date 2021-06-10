"Дешевые подделки": замученный Фадеев разнес фриков в пух и прах

Нашумевшая премия "Муз-ТВ" заставила высказаться буквально всех причастных. Однако один важный человек молчал до последнего.

Пользователи уже вторые сутки пытались уговорить Максима Фадеева высказать свое мнение о самом скандальном мероприятии года. Однако композитор, видимо, не спешил критиковать отечественный шоу-бизнес, ожидая, что же еще может произойти между участниками конфликтов.

Несколько часов назад музыкант все-таки пошел навстречу поклонникам и ответил на все вопросы. Он заявил, что сейчас шоу-бизнес сильно изменился. Все дело в том, что раньше, по словам звезды, было много настоящих артистов на одного "фрика", теперь же в стране множество таких фриков на один талант. По словам знаменитости, талант, ум и креативность больше не котируются.

Максим Фадеев назвал наше время эпохой копий. "Дешевые подделки", – написал он. Однако музыкант убежден, что это быстро пройдет, потому что все уже меняется. По его словам, на премии он уже наблюдал предсмертное состояние – "агонию".

Поклонники поблагодарили кумира за мнение и восхитились его мудростью. "Очень правильно написано, Вы правы!", "Спасибо большое за правду, не каждый музыкант решится! Браво!", "Как я ждала Вашего поста на эту тему! спасибо за точное определение", "Согласна полностью", "Вы очень мудрый человек! Мое почтение", – комментировали подписчики.

