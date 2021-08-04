"Внебрачный сын" Леонида Утесова наложил на себя руки

В московском стрелковом клубе один из посетителей покончил с собой. Как выяснилось позже, погибшим оказался внебрачный сын Леонида Утесова Игорь Пашинин.
Известно, что мужчина пришел в клуб днем 4 августа и поначалу вел себя адекватно, однако затем внезапно совершил самоубийство. Что стало причиной поступка, пока неизвестно.
Игорь Пашинин долгие годы пытался доказать свое родство с известным артистом. Он считал, что в 70-летнем возрасте Леонид Утесов завел роман с его мамой, которой на тот момент было 24 года.
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