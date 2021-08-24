Из жизни ушел барабанщик легендарной группы The Rolling Stones Чарли Уоттс

О смерти сообщили западные СМИ со ссылкой на семью музыканта. Причины, по которым артист ушел из жизни, не разглашаются.
Напомним, что 80-летний Чарли Уоттс пропустил осеннее турне в составе The Rolling Stones, так как перенес операцию. Об этом сообщает VSE42.RU.
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