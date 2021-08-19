Смерть сына и предательство дочери: Галкин пережил страшное

У Бориса Галкина за плечами очень богатый и отчасти очень горький опыт отцовства.

В выходные на телеканале "НТВ" выйдет новый выпуск популярной передачи "Секрет на миллион", гостем которого стал заслуженный артист Борис Галкин – в Сети уже появился анонс. В откровенном разговоре с Лерой Кудрявцевой Борис Галкин рассказал о том, какие тяготы пришлось ему пережить в борьбе за простое семейное счастье.

73-летний актер был женат четыре раза. В третьем браке с Еленой Демидовой мужчина стал приемным отцом ее детей – Владислава и Марии. Артист дал детям свою фамилию и полюбил как родных. Однако потом случилось несчастье: Галкину пришлось столкнуться с величайшим родительским горем – смертью сына. В 2010 году у Владислава остановилось сердце, впоследствии он был найден мертвым в своей квартире. После смерти сына у артиста сложились непростые отношения с невесткой – в чем причина конфликта Борис Сергеевич рассказал Кудрявцевой.

Лишь в последнем браке с певицей Инной Разумихиной заслуженному артисту удалось узнать радость кровного отцовства. Для это супругам пришлось пройти серьезные испытания, но они увенчались успехом, и Инна подарила мужу дочь Анну. После рождения младшей наследницы старшая дочь Мария отказалась от своего знаменитого отца. Почему так случилось и что за предательство было в жизни артиста, его фанатам еще предстоит узнать из шоу.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Бориса Галкина высмеяли за призывы против вакцинации.