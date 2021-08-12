"Безумие заразно": раскрыта причина жестокого удара по Киркорову

Юрист Александр Добровинский готов встать на защиту Филиппа Киркорова, которому запретили посещать Украину.

Сегодня стало известно о том, Служба безопасности Украины еще в июне нанесла жестокий удар по артисту, введя строгий запрет для его въезда на территорию Незалежной сроком на три года. Такое решение, якобы, было принято в интересах обеспечения национальной безопасности. Ситуацию прояснил известный адвокат Александр Добровинский, который не против взяться за дело Филиппа Киркорова и отстоять честь музыканта.

Юрист объяснил, что в попытках "поймать свою минуту славы" Украина пошла по пути Литвы, которая приняла решение о пятилетнем запрете на въезд исполнителя еще в начале этого года. Тогда официальной причиной стала позиция Киркорова в вопросе присоединения Крыма к нашей стране.

В комментарии телеканалу "360" Добровинский пролил свет на решение СБУ, заявив :

"Безумие заразно".

Правозащитник выразил надежду на то, что украинские чиновники смогут лучше своих литовских коллег подготовиться к суду по делу музыканта, если тот, конечно, случится.

Напомним, что еще 22 июня Минкульт Украины включил короля российской поп-музыки в черный список, но пробыл он там всего три дня. После этого исполнителя вычеркнули из перечня лиц, представляющих угрозу нацбезопасности, однако въезд в страну все равно запретили.

Ранее стало известно о том, что Филипп Киркоров умудрился попасть в еще один черный список – перечень должников, и это не помешало артисту выехать за границу.