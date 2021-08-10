В "черном списке": Задолжавший государству Киркоров сбежал из России

Филипп Киркоров нарвался на неприятности. Артист улетел за рубеж, не выплатив серьезные штрафы.

Жить по российским законам легко удается не каждому гражданину. Филипп Киркоров часто становится нарушителем государственных правил, но не придает этому большого значения. Дело дошло до того, что певец оказался в "черном списке" должников, которые не оплатили крупную сумму вследствие халатности. За последние месяцы у Филиппа Киркорова накопилось 20 штрафов, общая сумма которых достигает 44 тысяч рублей.

Для богатого артиста такой долг может казаться сущим пустяком, только вот федеральная служба судебных приставов так не считает. Если российский гражданин задолжал 30 и более тысяч рублей, у пограничников есть основание не пустить его за границу. При этом, как уточняет "Комсомольская правда", не имеет значения его статус и положение в обществе.

Несмотря на финансовые неприятности, Филипп Киркоров радостно махнул на летний отдых за рубеж, чтобы не терять драгоценное время. Судя по эффектным кадрам в "Инстаграм", ему удалось это сделать привычным путем. Сейчас мужчина развлекается с детьми на греческом острове Крит.

Известно, что штрафы артист получил за нарушение правил дорожного движения и неправильную парковку авто. За рулем машины Филиппа Киркорова обычно сидит его водитель, но закон обязывает оплачивать долги именно певца, так как транспортное средство принадлежит ему.