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Шоу-бизнес
61-летний Харатьян ужаснул болезненным видом: Как страшно смотреть

61-летний Харатьян ужаснул болезненным видом: Как страшно смотреть

Актер Дмитрий Харатьян сильно изменился. Фанаты заподозрили неладное.
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В последнее время российский актер Дмитрий Харатьян редко выходит в свет, хотя недавно завершились съемки новых "Гардемаринов". Режиссер ленты Светлана Дружинина показала в своем "Инстаграм" кадры со съемочной площадки. На фото в окружении коллег был запечатлен и Харатьян.

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Поклонники принялись обсуждать внешний вид Дмитрия Харатьяна. Они пришли к выводу, что актер выглядит довольно странно. У него красные глаза и отекшее лицо. Фолловеры признали, что 61-летнему актеру нужен отдых. Некоторые даже заподозрили, что артист болен.

"Он болен?"; "Дмитрий, что с вами?"; "Как страшно смотреть", – написали испуганные фанаты.

Тот же самый эффект вызвало и другое фото, которое опубликовала уже Ольга Кабо. На ней Харатьян тоже выглядел болезненным.

Также на опубликованном в Сети отрывке интервью Дмитрия Харатьяна о съемках нового фильма Светланы Дружининой "Гардемарины 1787. Война" Харатьян предстал с красными глазами. Возможно, изменения во внешности артиста связаны с его ролью в кино, и это был просто грим.

Ранее Дмитрий Харатьян показался публике без штанов. На одном из последних видео актер предстал в плавках.

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Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 30 июля 2021, 21:23 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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Харатьян открыл "Школу Гардемаринов"

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