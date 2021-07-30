61-летний Харатьян ужаснул болезненным видом: Как страшно смотреть

В последнее время российский актер Дмитрий Харатьян редко выходит в свет, хотя недавно завершились съемки новых "Гардемаринов". Режиссер ленты Светлана Дружинина показала в своем "Инстаграм" кадры со съемочной площадки. На фото в окружении коллег был запечатлен и Харатьян.
Поклонники принялись обсуждать внешний вид Дмитрия Харатьяна. Они пришли к выводу, что актер выглядит довольно странно. У него красные глаза и отекшее лицо. Фолловеры признали, что 61-летнему актеру нужен отдых. Некоторые даже заподозрили, что артист болен.
"Он болен?"; "Дмитрий, что с вами?"; "Как страшно смотреть", – написали испуганные фанаты.
Тот же самый эффект вызвало и другое фото, которое опубликовала уже Ольга Кабо. На ней Харатьян тоже выглядел болезненным.
Также на опубликованном в Сети отрывке интервью Дмитрия Харатьяна о съемках нового фильма Светланы Дружининой "Гардемарины 1787. Война" Харатьян предстал с красными глазами. Возможно, изменения во внешности артиста связаны с его ролью в кино, и это был просто грим.
Ранее Дмитрий Харатьян показался публике без штанов. На одном из последних видео актер предстал в плавках.
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