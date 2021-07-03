"Мама, ты что, погибаешь?": Казьмина шокировала подробностями жизни с детьми

Последнее время бывшая жена футболиста Андрея Аршавина борется со смертельным заболеванием. При этом Алиса Казьмина воспитывает троих детей.
На днях изнеможенная девушка в свои социальные сети выложила слезное письмо для младшей дочери. Алиса отметила, что, несмотря на все сложности, переживает сейчас лучший период: дочь Есеня в том возрасте, когда хочется остановить время и наслаждаться счастливыми мгновениями. Также Казьмина выразила надежду, что совсем скоро выздоровеет, а значит, сможет уделять детям еще больше внимания.
Также Алиса рассказала о том, что Есеня пока не понимает, что происходит с мамой. Лишь изредка девочка прибегает к ней в слезах и твердит, что родительница непременно будет жить. Однако у самой экс-супруги Аршавина силы на пределе: девушка заявила, что в случае смерти младшая дочь останется с бабушкой и старшими сестрой и братом.
"Только сегодня случайно услышала и прибежала ко мне, в глазках слезы, и спрашиваешь: "Мама, ты что, погибаешь, ты не погибнешь". Мне тебя очень жалко. Кроха моя, я не погибну, я буду жить, пока ты так нас всех любишь и радуешь. Но если так и случится, ты очень волевая и сильная не по годам", – слезно призналась Алиса.
Однако подписчики Казьминой негативно отреагировали на пост. Многие заявили, что устали от образа жертвы, а также посоветовали ей относится к жизненным перипетиям с большим позитивом. Также фолловеры осудили Алису в хайпе и желании заработать на своей непростой судьбе.
"Скажите это ребенку, зачем это писать в Инстаграм? Очередная игра в жертву?", "Жаль деток ваших. Пишете вы хрень всякую, а старшим детям как это читать все? Не прибедняйтесь!", "Вам не надоело ходить по всем передачам и плакаться? Непрекращающиеся манипуляции своей болезнью", – дерзко отметили пользователи.
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