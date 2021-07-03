"Мама, ты что, погибаешь?": Казьмина шокировала подробностями жизни с детьми

В своих социальных сетях Алиса Казьмина опубликовала трогательное письмо, адресованное младшей дочери Есении.

Последнее время бывшая жена футболиста Андрея Аршавина борется со смертельным заболеванием. При этом Алиса Казьмина воспитывает троих детей.

На днях изнеможенная девушка в свои социальные сети выложила слезное письмо для младшей дочери. Алиса отметила, что, несмотря на все сложности, переживает сейчас лучший период: дочь Есеня в том возрасте, когда хочется остановить время и наслаждаться счастливыми мгновениями. Также Казьмина выразила надежду, что совсем скоро выздоровеет, а значит, сможет уделять детям еще больше внимания.

Также Алиса рассказала о том, что Есеня пока не понимает, что происходит с мамой. Лишь изредка девочка прибегает к ней в слезах и твердит, что родительница непременно будет жить. Однако у самой экс-супруги Аршавина силы на пределе: девушка заявила, что в случае смерти младшая дочь останется с бабушкой и старшими сестрой и братом.

"Только сегодня случайно услышала и прибежала ко мне, в глазках слезы, и спрашиваешь: "Мама, ты что, погибаешь, ты не погибнешь". Мне тебя очень жалко. Кроха моя, я не погибну, я буду жить, пока ты так нас всех любишь и радуешь. Но если так и случится, ты очень волевая и сильная не по годам", – слезно призналась Алиса.

Однако подписчики Казьминой негативно отреагировали на пост. Многие заявили, что устали от образа жертвы, а также посоветовали ей относится к жизненным перипетиям с большим позитивом. Также фолловеры осудили Алису в хайпе и желании заработать на своей непростой судьбе.

"Скажите это ребенку, зачем это писать в Инстаграм? Очередная игра в жертву?", "Жаль деток ваших. Пишете вы хрень всякую, а старшим детям как это читать все? Не прибедняйтесь!", "Вам не надоело ходить по всем передачам и плакаться? Непрекращающиеся манипуляции своей болезнью", – дерзко отметили пользователи.