Янковский тайно женился после известия об отцовстве

Об этом актер сообщил в своих социальных сетях и выложил фотографию с супругой и новорожденным сыном.

На днях Иван Янковский рассказал о том, что впервые стал отцом. Сына ему подарила возлюбленная Диана Пожарская. Пара до последнего скрывала факт беременности, как и любовные отношения.

О романе звезд заговорили еще осенью прошлого года. Но слухи Иван и Диана не подтверждали. Пожарская с уверенностью говорила о счастливом браке с режиссером Артемом Аксененко, а Янковский – о страстном романе с Верой Панфиловой. Однако спустя время актеры перестали скрываться.

Примечательно, что коллеги и друзья возлюбленных ни раз рассказывали о влиянии матери Ивана на его личную жизнь. По слухам, Оксана Фандера любит контролировать сына во всем, чего ей не позволяла экс-избранница Вера Панфилова. В Диане Пожарской мать увидела сговорчивость и милость, поэтому настаивала на женитьбе. Впрочем эту информацию семья никак не комментирует.

Однозначно лишь то, что сейчас пара счастлива в браке, о чем свидетельствуют обручальные кольца на безымянных пальцах Ивана и Диана. Несколько дней назад у них родился сын Олег, которого назвали в честь дедушки.

Отметим, что Оксана Фандера сильно обрадовалась статусу бабушки. Она одна из первых поздравила пару с пополнением. Также к поздравлением присоединились многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Среди них Сергей Бурунов, Варвара Шмыкова, Анна Цуканова-Котт и другие.