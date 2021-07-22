"Петр незаменим": Навка объяснила изможденный вид Чернышева

Татьяна Навка с удивлением узнала о том, что публика отчасти винит ее в том, как выглядит Петр Чернышев.

В последние годы Петр Чернышев неустанно ухаживает за онкобольной супругой – Анастасией Заворотнюк. Помимо этих тяжелых забот мужчина не перестает в поте лица работать над ледовыми шоу своей коллеги и подруги Татьяны Навки – все это сказалось на внешнем виде бывшего чемпиона. Зрители шоу уже не раз замечали усталый вид фигуриста. В Сети неоднократно появлялись сообщения о том, что Татьяна Навка буквально загоняла своего главного артиста.

Теперь супруга Дмитрия Пескова решила высказаться на эту тему, чтобы хоть как-то оправдать себя. Блондинка не стала отрицать, что ее коллега очень много работает: в течение нескольких месяцев мужчине приходится выступать ежедневно, и эти выступления требуют от всех артистов очень много физических сил и самоотдачи.

"Петр Чернышев и правда незаменим," – заявила Навка.

Бывшая спортсменка объяснила, что Чернышев не просто артист, он также является ее верным помощником, хореографом и наставником для других фигуристов. При этом женщина призвала публику не забывать, что речь идет об очень опытном спортсмене, который много раз становился чемпионом и участвовал в самых сложных проектах – выносливости Чернышева можно только позавидовать.

Также в интервью "Teleptogramma.pro" создательница ледовых шоу подчеркнула, что никто в этой ситуации почему-то не спрашивает комментариев самого Чернышова – публике легче сразу приписать вину за его изможденный вид Татьяне Навке.