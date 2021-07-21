Муж онкобольной Заворотнюк нажил большие проблемы из-за долгов

Супруг Анастасии Заворотнюк работает, не жалея сил, чтобы оплачивать дорогостоящее лечение звезды. Выяснилось, что у Петра Чернышева возникли серьезные трудности с бизнесом.

Фигурист влез в долги, и теперь его ищут судебные приставы. Муж актрисы не предоставил бухгалтерскую отчетность за прошлый год.

Со спортсмена хотят взыскать страховые взносы в сумме 4000 рублей. Примечательно, что это уже одиннадцатое исполнительное производство для бизнеса Петра Чернышева за последние несколько лет.

Несмотря на то, что долги у звезды льды небольшие, все же он их по каким-то причинам не погашает. Юрист Михаил Алексеев предположил, что, либо фирма избранника Анастасии Заворотнюк живет лишь по документам, а по факту брошена на произвол судьбы, либо в ней плохо ведется бухгалтерия.

Отметим, что в настоящее время Петр Чернышев участвует в шоу Татьяны Навки. Также у него есть своя школа фигурного катания.

Напомним, Анастасия Заворотнюк борется с глиобластомой. По некоторым данным, сейчас у знаменитости ремиссия заболевания. Сейчас за ней наблюдают специалисты Европейского медицинского центра — частной московской клиники. Говорят, что артистку выписали домой.

