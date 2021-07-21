Муж онкобольной Заворотнюк нажил большие проблемы из-за долгов

Фигурист влез в долги, и теперь его ищут судебные приставы. Муж актрисы не предоставил бухгалтерскую отчетность за прошлый год.
Со спортсмена хотят взыскать страховые взносы в сумме 4000 рублей. Примечательно, что это уже одиннадцатое исполнительное производство для бизнеса Петра Чернышева за последние несколько лет.
Несмотря на то, что долги у звезды льды небольшие, все же он их по каким-то причинам не погашает. Юрист Михаил Алексеев предположил, что, либо фирма избранника Анастасии Заворотнюк живет лишь по документам, а по факту брошена на произвол судьбы, либо в ней плохо ведется бухгалтерия.
Отметим, что в настоящее время Петр Чернышев участвует в шоу Татьяны Навки. Также у него есть своя школа фигурного катания.
Напомним, Анастасия Заворотнюк борется с глиобластомой. По некоторым данным, сейчас у знаменитости ремиссия заболевания.
Сейчас за ней наблюдают специалисты Европейского медицинского центра — частной московской клиники. Говорят, что артистку выписали домой.
Популярные темы форума
Выживет ли Максим?
Новая квартира!
У вас есть хоть один друг нетрадиционной ориентации?
Разлюбил
Как быстрее восстановиться после операции?
Подросток целыми днями лежит с телефоном.
Что бы вы не смогли простить партнеру?
Егор Крид ведет себя как баба