Доступ закрыт: Навку не пускают к терзаемой болями Заворотнюк

Близкие не хотят появления новых сплетен.

Накануне режиссер Анатолий Демидов рассказал о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк. По словам кинематографиста, звезда, которая несколько лет борется с раком мозга, находится в состоянии ремиссии и восстанавливается дома. Как сообщил журналистам Демидов, знаменитость все еще терзают сильные головные боли, иногда она теряет сознание. Анатолий уверил, что обладает достоверными данными, так как связан с друзьями Заворотнюк.

Между тем продюсер Олеся Сазыкина считает, что Анатолий Демидов распространяет ложь. "Либо результат его бурной фантазии, либо способ пропиариться", – рассуждает она.

Недавно Сазыкиной поступил запрос на создание передачи для одного из федеральных каналов. Телевизионщики хотели, чтобы она выяснила какую-нибудь информацию об Анастасии Заворотнюк. У продюсера есть друг, который близко знаком с мужем "моей прекрасной няни" Петром Чернышевым. Несмотря на то, что Олеся была в одном рукопожатии от супруга актрисы, разузнать она ничего не смогла.

Как оказалось в дом к Заворотнюк никого не пускают. Более того, даже для лучшей подруги Петра Чернышева – фигуристки Татьяны Навки доступ закрыт. Сазыкина не понимает, откуда Демидов получил подробную информацию о звезде сериала "Моя прекрасная няня".