Суррогатная мать и одиночество: Эмбер Херд сообщила о пополнении

Накануне вечером стало известно, что Эмбер Херд стала мамой. Об этом экс-возлюбленная Джонни Деппа сообщила в своем личном блоге.

Актриса опубликовала трогательную фотографию. На кадре она лежит в светлом помещении, а на ее груди расположилась малышка в вязаных оливковых трусиках. Звезда трогательно обнимает ребенка с закрытыми глазами, а он спокойно дремлет. В отличие от многих коллег знаменитость не стала закрывать лицо дочери с помощью эмодзи.

Пол ребенка Эмбер Херд также не стала скрывать. Она отметила, что еще в начале апреля на свет появилась девочка, которую она приняла решение назвать Уна Пейдж. Актриса отметила, что ее дочь произвела на свет суррогатная мать. Оказалось, что около четырех лет назад звезда поняла, что мечтает о наследнике. Тогда она решила, что будет делать это так, как хочет сама.

Знаменитость подчеркнула, что понимает, каким радикальным был ее шаг. Она надеется, что вскоре каждая женщина в мире придет к одной вещи: чтобы стать мамой не обязательно иметь мужа, а желать родить для себя – совершенно нормально. Актриса призналась, что не хотела рассказывать о важном событии, но осознает специфику своей работы.

Поклонники поддержали Эмбер Херд. "Поздравляю! Это лучшая часть жизни", "Какая Вы сильная и смелая! Горжусь", "Мы уже так ее любим", "Она такая же красивая, как ее мама! Так счастлива за вас обеих", "Вы – вдохновение, чудо и рождены, чтобы быть мамой", "Любовь безграничная", – писали они.

