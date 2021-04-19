В деле об избиении бывшей жены Деппа всплыли шокирующие данные

Казалось бы, вина была доказана, и все завершилось. Однако проигравшая сторона предоставила новые доказательства.

Пять лет назад Эмбер Херд заявила, что Джонни Депп напал на нее, изувечил, а затем разбил все стекла и испачкал стены вином. Позднее артист якобы запустил ей в лицо смартфоном. Тогда звезда вызвала полицию и выставила возлюбленного виновным во всех грехах.

Затем звезда "Пиратов Карибского моря" долго судилась с популярным изданием, обвиняя журналистов в клевете. Буквально недавно он проиграл множественные судебные дела, которые подтвердили его вину. Он лишился работы, когда из-за доказанного насилия над женой, с ним начали разрывать контракты целые компании. Удар Депп принял достойно и активно благодарил всех тех, кто поддержал его.

Теперь оказалось, что у полицейских, явившихся в тот злополучный день в дом пары, были камеры. На видео отчетливо видно отсутствие материального ущерба, а также увечий у актрисы. Судя по всему, Эмбер Херд сильно преувеличила случившееся, а Джонни Депп все еще намерен бороться за свое имя.

Станет ли вскрывшееся доказательство поводом для нового суда – пока остается загадкой. Поклонники актера активно радуются в Сети, скандируя, что были уверены: Депп не мог так поступить с любимой женщиной ни в каком состоянии. Они надеятся, что справедливость восторжествует, и Джонни вернут во все фильмы.

