Эмбер Херд удалось избежать наказания за лжесвидетельство против Джонни Деппа

Актриса Эмбер Херд не понесет наказания за клевету на Джонни Деппа из-за истечения срока давности дела.

Напомним, что еще пять лет назад актриса подала на развод, заявив, что ее знаменитый супруг применил к ней домашнее насилие. После этого между звездами начались длительные судебные разбирательства, в результате которых вина Джонни Деппа была доказана. В итоге репутация артиста сильно пострадала, и он лишился многих рабочих контрактов. Однако в прошлом месяце в распоряжении СМИ оказалось видео с нательных камер полицейских, прибывших на вызов Эмбер Херд в тот самый день, когда Джонни Депп якобы напал на супругу.

Судя по видео, актриса сильно преувеличила масштаб случившегося, так как в доме не видно было следов погрома. Это доказательство дало звезде "Пиратов Карибского моря" шанс еще раз побороться за свою репутацию. Депп подал иск на бывшую супругу, обвинив ее в клевете. Однако в конце прошлой недели судья отклонил этот иск. При этом оказалось, что уже не так важно, соврала Херд или нет, ведь наказания она все равно не понесет.

Дело в том, что в Калифорнии срок давности дела о лжесвидетельстве составляет три года. В данном случае этот срок уже истек, поэтому не будет ни разбирательства ни наказания – об этом сообщило издание "Hello" со ссылкой на местные СМИ.

Ранее "Дни.ру" писали, что пользователи обрушились на Эмбер Херд с критикой за скандальные обвинения в адрес Джонни Деппа.