"Никому ничего не должна": Яна Чурикова взорвалась из-за нападок

Яна Чурикова ответила хейтерам в соцсети, которые заявили, что звезды обязаны представать перед публикой только с макияжем.

Терпение телеведущей лопнуло, и она решилась на откровенность с подписчиками своего инстаграм-аккаунта. Знаменитость записала видео в абсолютно естественном виде – без косметики на лице и фильтров.

Яна Чурикова поделилась роликом после массажа лица. Она призналась, что у нее оно становится красным поле этой процедуры из-за чувствительности кожи. Но скоро такой неприятный эффект проходит. 42-летняя теледива добавила, что у нее есть пигментация и целлюлит, как и у многих рожавших женщин ее возраста.

Звезда экрана также заявила, что совсем не комплексует из-за этого. Она отметила, что "никому ничего не должна", кроме себя. Кроме того, Яна Чурикова убеждена, что лишь самой женщине решать, быть в отношениях или одной, рожать детей или нет.

Ведущая добавила, что ухаживает ли телом и лицом так, как считает нужным и полезным. Она заверила, что не гонится за модой и никогда не будет повторять что-то за подругами – например, уколы филлеров.

Поклонники поддержали Яну Чурикову, отдав должное ее честности. Они осыпали знаменитость комплиментами, заявив, что теледива превосходно выглядит. Напомним, ранее ведущая сообщила о тяжелом периоде в жизни.