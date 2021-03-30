"Я забыла всех": Сраженную анорексией Чурикову доконало расстройство памяти

Телеведущая Яна Чурикова сообщила о тяжелом периоде в жизни. На фоне анорексии звезда начала терять память.

Знаменитая журналистка Яна Чурикова приняла участие в ютуб-шоу "Вписка", последний выпуск которого посвящен участникам "Фабрики звезд". Женщина поведала о болезненных трудностях, которые взвалились на нее в самом начале работы на музыкальном проекте.

Первый сезон "Фабрики звезд" появился в эфире осенью 2002 года. Чтобы стать его ведущей, Яна Чурикова прошла строгий отбор, хотя в то время ее уже знала вся страна. Звезда едва не ушла с проекта после первых съемок, так как проблемы со здоровьем наложили серьезный отпечаток на ее профессиональную деятельность.

В начале века Яна Чурикова довела себя до истощения. Теледива хотела быть очень худой и не чувствовала меры. В конце концов журналистку сразила анорексия и, как следствие, побочные эффекты этого расстройства. "Реальность была весьма абстрактная", — призналась женщина в интервью. Ситуацию усугубило то, что Яна Чурикова не могла вспомнить на сцене имена участников "Фабрики звезд", которые ей надо было озвучить в микрофон. "Я забыла их всех, за исключением Саши Савельевой", — рассказала знаменитость.

Со временем телеведущей удалось избавиться от проблем с памятью и вернуться к комфортному весу. Но до сих пор Яна Чурикова с дрожью в голосе говорит о неприятных событиях прошлого, которые произошли с ней во времена первой "Фабрики звезд".