"Это домогательство": Скучающая по ласкам Бузова прижалась к мужику

Поющая телеведущая более полугода не состоит в отношениях. После разрыва с Давидом Манукяном звезда так и не смогла найти вторую половинку. Тоска по женскому счастью изводит Ольгу Бузову так, что это видно невооруженным глазом. Работая в Африке, светская львица показала фанатам развлекательное видео, на котором припала к своему пиар-директору Антону Богославскому с явным возбуждением.
В кадре партнер певицы по работе испытал массу чувств, ведь напор Ольги Бузовой был решительным. Сначала звездная блондинка положила себе руку на пояс, поглядывая на "жертву" заигрываний, а затем обхватила коллегу рукой и потерлась носом об щеку.
Пользователи Сети отметили, что звездная блондинка перешла грани приличия и начала вести себя, как женщина легкого поведения. Артистку пристыдили за распутство и призвали вести себя скромнее. Антону Богославскому посочувствовали. В комментариях для поющей телеведущей оставили немало строгих замечаний. "Это уже не флирт, а домогательство", "Наглое приставание", "Почему эта женщина постоянно на всех вешается?", "Открытое соблазнение", "Заберите у нее телефон", "Не надоело липнуть ко всем мужикам, что ж ты так обесцениваешь-то себя?", "Странно, что он не убежал", — объявили россияне.
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